Nach acht Jahren ist Schluss: Sachsens größte Disco schließt
Stollberg - Nach acht Jahren legendärer Nächte ist bald Schluss: Das Event Center Stollberg (Erzgebirge) schließt im Mai 2026 seine Türen. Das teilen die Betreiber in einem emotionalen Post auf Instagram mit.
Ein "großer Einschnitt" stehe bevor: "Es fühlt sich unwirklich an, diese Zeilen zu schreiben! Doch mit Ablauf dieser Indoor-Saison endet eine Ära."
Der bestehende Mietvertrag werde zum 31. Mai beendet. Das ECS gilt als Sachsens größte Disco mit wöchentlichen Partys auf bis zu fünf Tanzflächen.
Das Event Center war 2018 aus dem Sachsencenter hervorgegangen. Unklar ist, ob die Disco mit neuem Betreiber oder neuem Konzept wieder öffnet.
Titelfoto: Sven Gleisberg