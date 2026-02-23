Nach acht Jahren ist Schluss: Sachsens größte Disco schließt

Stollberg - Nach acht Jahren legendärer Nächte ist bald Schluss: Das Event Center Stollberg ( Erzgebirge ) schließt im Mai 2026 seine Türen. Das teilen die Betreiber in einem emotionalen Post auf Instagram mit.

Aus und vorbei: Das Event Center Stollberg macht dicht. © Sven Gleisberg

Ein "großer Einschnitt" stehe bevor: "Es fühlt sich unwirklich an, diese Zeilen zu schreiben! Doch mit Ablauf dieser Indoor-Saison endet eine Ära."

Der bestehende Mietvertrag werde zum 31. Mai beendet. Das ECS gilt als Sachsens größte Disco mit wöchentlichen Partys auf bis zu fünf Tanzflächen.