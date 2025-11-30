Große Verkostung: Welcher Stollen schmeckt dieses Jahr am besten?

Annaberg-Buchholz - Für viele Erzgebirger ist es der süßeste Tag im Advent: Bereits zum 23. Mal feierte Annaberg-Buchholz am Sonntag den Erzgebirgischen Stollentag im Weihnachtshaus Erzhammer. Hier dreht sich alles um das Traditionsgebäck und um jene, die es mit viel Handwerkskunst und Leidenschaft backen.

Volles Haus: Besucher probieren, vergleichen und küren ihre persönlichen Favoriten. © Uwe Meinhold

37 Bäckereien aus der Region traten gegeneinander an, um zu zeigen, wer den besten Stollen zaubert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 15 Stollen erhielten die Gold-Prämierung - und das heißt: 100 von 100 Punkten! Besser geht's nicht.

Die Bewertung übernimmt eine Fachjury rund um André Bernatzky (51), Leiter der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk. Er prüft streng nach fünf Kriterien: Optik, Teig, Rosinenverteilung, Geschmack und Geruch. Kein Detail entgeht ihm.

Bernatzky weiß, was er tut. Seit Oktober hat er schon über 650 Stollen getestet. Für ihn ist klar: "Der Stollen ist die Königin unter den Gebäcken."

Privat wird bei ihm erst am ersten Weihnachtsfeiertag angeschnitten, vorher hat er wenig Appetit darauf.