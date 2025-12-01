Glück Auf! Das Erzgebirge hat einen neuen Erlebnispark

Raschau-Markersbach - Lange wurde gebaut, geplant und getüftelt - am Montag ist es so weit: Der neue Erlebnispark "Glück Auf" eröffnet im Erzgebirge .

Setzt auf traditionell erzgebirgische Gerichte: Küchenchef Martin Hienzsch (33). © Ralph Kunz

Nach einer mehrjährigen Bauphase entstand laut Betreiber "ein neuer Ort für Familien-Auszeiten". Der Park liegt direkt am Unterbecken des Pumpspeicherwerks Markersbach - mitten im Wald, zwischen Wanderwegen und beliebten Touren wie dem "Stoneman Miriquidi".

Drinnen wartet ein großer Indoorspielplatz: "Mit individuell gestalteten Spielgeräten, Kletterlandschaften und thematischen Erlebnisbereichen aus Holz bietet unsere neue Spielewelt Kindern viel Raum zum Ausprobieren und Bewegen", so die Betreiber. Ganz ohne Bildschirme, dafür mit Jahreszeiten-, Natur- und Handwerksmotiven.

Auch die Küche setzt auf Traditionen aus der Region. Küchenchef Martin Hinzsch (33) erklärt: "Wir bieten traditionelle erzgebirgische Gerichte an, zum Beispiel Linsensuppe. Außerdem gibt es monatlich wechselnde DDR-Gerichte."

Im Dezember sind es Jägerschnitzel, Nudeln und Tomatensoße.