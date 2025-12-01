Glück Auf! Das Erzgebirge hat einen neuen Erlebnispark
Raschau-Markersbach - Lange wurde gebaut, geplant und getüftelt - am Montag ist es so weit: Der neue Erlebnispark "Glück Auf" eröffnet im Erzgebirge.
Nach einer mehrjährigen Bauphase entstand laut Betreiber "ein neuer Ort für Familien-Auszeiten". Der Park liegt direkt am Unterbecken des Pumpspeicherwerks Markersbach - mitten im Wald, zwischen Wanderwegen und beliebten Touren wie dem "Stoneman Miriquidi".
Drinnen wartet ein großer Indoorspielplatz: "Mit individuell gestalteten Spielgeräten, Kletterlandschaften und thematischen Erlebnisbereichen aus Holz bietet unsere neue Spielewelt Kindern viel Raum zum Ausprobieren und Bewegen", so die Betreiber. Ganz ohne Bildschirme, dafür mit Jahreszeiten-, Natur- und Handwerksmotiven.
Auch die Küche setzt auf Traditionen aus der Region. Küchenchef Martin Hinzsch (33) erklärt: "Wir bieten traditionelle erzgebirgische Gerichte an, zum Beispiel Linsensuppe. Außerdem gibt es monatlich wechselnde DDR-Gerichte."
Im Dezember sind es Jägerschnitzel, Nudeln und Tomatensoße.
2026 sind Ferienwohnungen, Outdoor-Spielplatz mit Mitmach-Baustelle und moderne Arbeitsmöglichkeiten" geplant
Neben dem Spielbereich gibt es einen Stellplatz für Wohnmobile "mit einer Waschküche samt Waschmaschine und Trockner", so Sprecher Manuel Grießbach (44). Auch ein Automatenshop und ein Hundeplatz gehören dazu.
Für 2026 sind laut Grießbach "Themen-Ferienwohnungen, ein Outdoor-Spielplatz mit Mitmach-Baustelle und moderne Arbeitsmöglichkeiten" geplant.
Parkplätze sind vorhanden, sogar eine Haltestelle "Markersbach Erlebnispark" ist angebunden. Kinder ab drei Jahren bezahlen 13,90 Euro, Erwachsene 11,90 Euro und Familien 42,90 Euro.
Online-Tickets sind günstiger. Der Park hat von Dienstag bis Freitag von 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr und Samstag sowie Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet. Infos: glueckauf-dererlebnispark.de
