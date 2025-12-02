Weihnachtskult aus dem Erzgebirge: 's Karzl kämpft mit Ardeppeln

Sehmatal-Neudorf - Alle Jahre wieder: Es gibt Neues vom Karzl! Zum 1. Adventswochenende ist die 16. Episode der Kultfigur aus dem Erzgebirge erschienen.

Das Karzl ist zurück: In der neuen Folge dreht sich alles um die Ardeppeln. © Screenshot: youtube.com/ HUSS Räucherkerzenherstellung (hussweihrichkarzle)

Schon die Ankündigung einen Tag vorher auf Instagram und Facebook sorgte für Vorfreude: Mehr als 1000-mal wurde das Video geteilt, zahlreiche Fans kommentierten sehnsüchtig.

Diesmal dreht sich alles um "Ardeppeln" und um all die Pannen, die beim Kartoffelanbau passieren können: Unkraut, "Amikäfer", Explosionen und jede Menge Pech. Doch das Karzl gibt nicht auf: "Nächstes Jahr wird's besser!"

Erfunden wurde die Figur von Räucherkerzen-Hersteller Jürgen Huss (66) aus Neudorf. Seit 2013 schickt er das "lebendige Räucherkerzchen" jedes Jahr in ein neues Abenteuer. "Mein Karzl darf ironisch sein und Themen aufgreifen, die wir Menschen manchmal scheuen", erklärt Huss online.