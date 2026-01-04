Erzgebirge eröffnet Ski-Spaß: Nun sind die Loipen einsatzbereit

Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) - Skier angeschnallt, die Loipe ruft: Nach Schneefall und Frost kommen Langläufer in Sachsen jetzt vielerorts auf ihre Kosten.

Die Loipen sind gespurt: Endlich lädt das Winterwetter wieder auf die Skipiste ein. © DPA

Die beliebte Kammloipe ist präpariert, die Schneehöhe variiert zwischen zehn Zentimetern in Grünbach und Muldenberg bis zu 20 Zentimetern in Carlsfeld und Johanngeorgenstadt.

Die Kammloipe erstreckt sich über rund 36 Kilometer vom Erzgebirge ins Vogtland. Doch Vorsicht ist geboten: An manchen Stellen ist die Schneedecke noch vergleichsweise dünn.

Auch im Osterzgebirge können Langläufer loslegen: In Altenberg sind mehrere Loipen geöffnet, darunter die zehn Kilometer lange Strecke durch das Kahleberggebiet sowie die Rundloipen Scharspitze und Wüster Teich.