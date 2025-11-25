Erzgebirge: Sein Gaumen entscheidet über den perfekten Stollen

Annaberg-Buchholz - Dreizehn Scheiben Stollen statt Frühstück? Kein Problem für Uto Stieberger (55)! Der Bäckermeister und Berufsschullehrer wacht seit 20 Jahren über den wichtigsten Geschmack des Erzgebirges : Er verkostet und bewertet am ersten Advent beim Erzgebirgischen Stollentag die Stollen der Region.

Uto Stieberger (55) verkostet Erzgebirgischen Stollen in rauen Mengen - und nimmt dabei sogar ab. © Uwe Meinhold

"Der Tag ist ein kalorischer Super-GAU, deshalb gibt es morgens nur einen Früchtetee", so Stieberger. Rund 50 Stollen werden dieses Jahr im Saal des Kulturhauses "Erzhammer" bewertet.

Zwischen 8 und 13 Uhr futtert sich die Jury durch: "Pro Stollen verkosten wir etwa 15 Gramm." Macht insgesamt rund 750 Gramm Gebäck, in dem allein rund ein Stück Butter steckt.

Damit bei der professionellen Völlerei der Geschmackssinn nicht verloren geht, gehen die Verkoster etappenweise vor.

Stieberger: "Nach jeder Probe trinken wir ein paar Schlucke Wasser. Nach zehn verkosteten Stücken gibt es eine kleine Pause, damit die Geschmacksnerven zur Ruhe kommen können."