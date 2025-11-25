Erzgebirge: Sein Gaumen entscheidet über den perfekten Stollen

Der Bäckermeister Uto Stieberger (55) verkostet und bewertet am ersten Advent beim Erzgebirgischen Stollentag die Stollen der Region.

Von Mandy Schneider

Annaberg-Buchholz - Dreizehn Scheiben Stollen statt Frühstück? Kein Problem für Uto Stieberger (55)! Der Bäckermeister und Berufsschullehrer wacht seit 20 Jahren über den wichtigsten Geschmack des Erzgebirges: Er verkostet und bewertet am ersten Advent beim Erzgebirgischen Stollentag die Stollen der Region.

Uto Stieberger (55) verkostet Erzgebirgischen Stollen in rauen Mengen - und nimmt dabei sogar ab.
Uto Stieberger (55) verkostet Erzgebirgischen Stollen in rauen Mengen - und nimmt dabei sogar ab.  © Uwe Meinhold

"Der Tag ist ein kalorischer Super-GAU, deshalb gibt es morgens nur einen Früchtetee", so Stieberger. Rund 50 Stollen werden dieses Jahr im Saal des Kulturhauses "Erzhammer" bewertet.

Zwischen 8 und 13 Uhr futtert sich die Jury durch: "Pro Stollen verkosten wir etwa 15 Gramm." Macht insgesamt rund 750 Gramm Gebäck, in dem allein rund ein Stück Butter steckt.

Damit bei der professionellen Völlerei der Geschmackssinn nicht verloren geht, gehen die Verkoster etappenweise vor.

Dieser Weihnachtsmarkt im Erzgebirge erhält eine besondere Auszeichnung
Erzgebirge Dieser Weihnachtsmarkt im Erzgebirge erhält eine besondere Auszeichnung

Stieberger: "Nach jeder Probe trinken wir ein paar Schlucke Wasser. Nach zehn verkosteten Stücken gibt es eine kleine Pause, damit die Geschmacksnerven zur Ruhe kommen können."

Schlemmen im Auftrag des guten Geschmacks: Uto Stieberger kostet am ersten Advent 50 Erzgebirgische Stollen.
Schlemmen im Auftrag des guten Geschmacks: Uto Stieberger kostet am ersten Advent 50 Erzgebirgische Stollen.  © Uwe Meinhold
Am Morgen vor der Verkostung gibt es nur Tee zum Frühstück.
Am Morgen vor der Verkostung gibt es nur Tee zum Frühstück.  © Uwe Meinhold

Für Publikum öffnet der "Erzhammer" am 23. Stollentag ab 15 Uhr

Zur Bewertung der Qualität eines Stollens gehört auch sein Duft.
Zur Bewertung der Qualität eines Stollens gehört auch sein Duft.  © Uwe Meinhold

Gegen Mittag sind die Prüfer allesamt "so pappesatt, dass man an diesem Tag eigentlich gar nichts mehr essen möchte". Stattdessen hilft ein Kräuterlikör bei der Verdauung der Kalorienbombe.

Und was ist das Geheimnis eines besonders guten Erzgebirgischen Stollens? "Der Unterschied liegt meist nicht am Rezept. Wenn aus einem Kilogramm Mehl vier Kilo Teig werden, ist die Grenze dessen, was man an Zutaten verbacken kann, erreicht", weiß der Experte. "Der Unterschied liegt im Umgang mit den Rohstoffen. Sind die Sultaninen gewaschen? Wurden die Mandeln eingeweicht?"

Die Mission 'Guter Geschmack' geht an Uto Stieberger am Ende eines Jahres nicht spurlos vorüber: "Ich nehme meist sieben, acht Kilo ab, weil in der Adventszeit so viel zu tun ist."

Drohhinweis in Schneeberg: Polizeieinsatz in Supermarkt
Erzgebirge Drohhinweis in Schneeberg: Polizeieinsatz in Supermarkt

Wer beim 23. Stollentag auch kosten will: Für Publikum öffnet der "Erzhammer" ab 15 Uhr. Anmeldungen unter Telefon: 03733/1 94 33.

Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)

Mehr zum Thema Erzgebirge: