Antifa plant Demo zur Bergparade: Schwarzenberg fürchtet den schwarzen Block
Schwarzenberg - Das Erzgebirge zittert vor einem Aufmarsch von Linksextremisten mitten in der Adventsidylle. Während die Schwarzenberger Altstadt für Bergparade und Weihnachtsmarkt geschmückt wird, hängen plötzlich Plakate mit Vermummten und dem Aufruf: "Die Staatsmacht in die Schranken weisen!". Mobilisiert wird für eine Demo der Antifa am 13. Dezember - genau dann, wenn traditionell Zehntausende zur Bergparade strömen.
Der Ton der Veranstalter ist radikal. In den sozialen Netzwerken schreibt die Antifa-Gruppierung "spektrum360", die sich als "Libertäre Linke Erzgebirge" beschreibt: "Vier Jahre, drei Hausdurchsuchungen. Getroffen hat es uns, gemeint sind wir alle."
Weiter heißt es: "Wir lassen uns nicht einschüchtern. Schwarzenberg wird am 13.12. ein Ort des Widerstands." Ziel sei Protest gegen "Repressionen" und Solidarität mit "Betroffenen der Antifa-Ost-Verfahren" - gemeint sind offenbar die Dresdner Strafprozesse gegen die Leipziger "Hammerbande" um Linksextremistin Lina E.
Der Oberbürgermeister ist alarmiert. Ruben Gehart (53, CDU) veröffentlichte am Sonntag einen eindringlichen Appell: "Ort und Zeit für einen Protest im Erzgebirge sind äußerst unpassend."
Und weiter: "Unser Weihnachtsmarkt mit der traditionellen Bergparade als Höhepunkt ist ein besinnliches, friedliches und vor allem unpolitisches Fest." Sein Wunsch: "Eine friedliche, gewaltfreie Adventszeit."
Demo bisher nicht genehmigt: Stadt äußert Bedenken
Brisant: Die Demo ist noch gar nicht genehmigt. Die Stadt stellte klar, dass sie ihre Bedenken zur "formellen Anhörung" abgegeben hat.
Stadtsprecherin Katrin Hübner betont: "Die komplette Verfahrensbearbeitung und Entscheidung obliegt dem Landratsamt Erzgebirgskreis." Auch die auffälligen Plakate seien illegal: "Es gibt für das Stadtgebiet keine Genehmigung."
Die Stadt versucht, zu beruhigen: "Das Veranstaltungsgebiet Weihnachtsmarkt bleibt unberührt." Über Sperrungen werde man rechtzeitig informieren. Hinter den Kulissen laufen bereits Sicherheitsabstimmungen zwischen Polizei, Landkreis und Stadt.
Denn: eine Demo der linksextremen Antifa zum für viele Schwarzenberger schönsten Tag der Adventszeit, ausgerechnet zeitgleich mit der traditionellen Bergparade, dazu ein Weihnachtsmarkt voller Familien und Touristen - das birgt Konfliktpotenzial.
