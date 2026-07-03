Felssturz! Staatsstraße im Erzgebirge musste voll gesperrt werden

Schwarzenberg/Breitenbrunn - Die S271 zwischen Pöhla und Rittersgrün ( Erzgebirge ) musste nach einem Felssturz voll gesperrt werden.

Aufgrund der Steilheit und Höhe des Hanges sowie der unklaren Situation besteht die Gefahr weiterer Steinschläge. (Symbolbild) © 123RF/biggunsband

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) mitteilte, besteht aufgrund der Steilheit und Höhe des Hanges sowie der unklaren Situation im Bereich der Ausbruchstelle die Gefahr weiterer Steinschläge.

Am Freitag wird sich das Ganze ein Gutachter anschauen. Dann wird entschieden, wann und unter welchen Sicherungsmaßnahmen die Staatsstraße wieder geöffnet werden kann.

Am Mittwoch war die S271 zwischen der Alten Pöhlaer Straße und der Paul‑Schneider‑Straße voll gesperrt worden, nachdem am Ortsausgang von Pöhla drei Felsstücke und auch ein Baum auf die Staatsstraße gestürzt waren.