Heftiger Frontalcrash im Erzgebirge: Drei Verletzte, darunter ein Kleinkind

Stollberg - Heftiger Crash in Stollberg ( Erzgebirge ) am Montagnachmittag! Auf einer Bundesstraße krachten zwei Autos frontal zusammen. Es folgte eine Vollsperrung - Autofahrer mussten viel Geduld mitbringen.

Die beiden Autos wurden durch den Crash massiv beschädigt - Fahrzeugteile lagen auf der Straße verteilt. © NEWS5 / André März

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben gegen 14.25 Uhr auf der B180. Ein VW krachte frontal mit einem Hyundai zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge massiv eingedrückt wurden - Autoteile flogen zudem über die Fahrbahn!



Schnell rückten Rettungskräfte an - auch ein Rettungshubschrauber landete auf der Bundesstraße. Laut einem Feuerwehrsprecher wurden drei Personen verletzt, darunter ein Kleinkind. Alle Verletzten kamen in ein Krankenhaus.

Aktuell laufen die Aufräumarbeiten. Laut Polizei ist die Bundesstraße weiterhin gesperrt. "Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren", heißt es. Durch die Vollsperrung kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen in Stollberg. Zahlreiche Autofahrer standen im Stau.