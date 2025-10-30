Heftiger Kreuzungscrash im Erzgebirge: Mehrere Verletzte

Schwarzenberg - Heftiger Kreuzungscrash am Donnerstagabend in Schwarzenberg ( Erzgebirge )! Ein Peugeot krachte mit einem Citroën zusammen. Die Kreuzung musste gesperrt werden.

Schwerer Kreuzungscrash in Schwarzenberg (Erzgebirge): Zwei Autos kollidierten am Donnerstagabend miteinander. © Niko Mutschmann

Der Unfall geschah gegen 18 Uhr auf der Ampelkreuzung Straße der Einheit/Grünhainer Straße. Aus bisher unbekannter Ursache kollidierten dort ein Peugeot und ein Citroën.



Der Crash war so heftig, dass beide Autos im Frontbereich heftig beschädigt wurden - zahlreiche Fahrzeugteile flogen über die Straße, die Airbags sprangen auf!



Schnell rückten Rettungskräfte an. Die Kreuzung musste gesperrt werden. Die Feuerwehr klemmte die Batterien ab, gleichzeitig kümmerten sich die Einsatzkräfte um die Insassen. Laut ersten Informationen wurden vier Personen verletzt - sie kamen in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr stellte zudem fest, dass Fahrzeug-Flüssigkeit in einen Straßenablauf floss. Da dieser in einen Fluss mündet, wurde das Umweltamt verständigt.

Die Kreuzung war aufgrund des Unfalls bis in die Abendstunden gesperrt. Der Verkehr später am Crash vorbeigeführt. Nachdem die Unfallstelle geräumt war, konnte die Kreuzung wieder uneingeschränkt freigegeben werden.



