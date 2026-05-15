Hier wird am Sonntag der Internationale Museumstag eröffnet

Oelsnitz - Die zentrale Eröffnung des Internationalen Museumstages findet in diesem Jahr in der "KohleWelt" Oelsnitz im Erzgebirge statt.

Der historische Förderturm ist Teil der "KohleWelt" in Oelsnitz und Zeugnis des jahrelangen Steinkohle-Abbaus. © Imago/Schmidt

Das Museum bewahrt und vermittelt Objekte zum sächsischen Steinkohlebergbau. Nach einer Sanierung und Neukonzeption wurde es im Januar 2025 wiedereröffnet.

In Sachsen gibt es rund 400 Museen in unterschiedlichen Trägerschaften. "Museen sind Orte der Begegnung, Bildung und Teilhabe und in dieser besonderen Zeit wichtiger denn je", betont Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU) mit Blick auf den 49. Internationalen Museumstag an diesem Sonntag.