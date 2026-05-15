Hier wird am Sonntag der Internationale Museumstag eröffnet
Von Jörg Schurig
Oelsnitz - Die zentrale Eröffnung des Internationalen Museumstages findet in diesem Jahr in der "KohleWelt" Oelsnitz im Erzgebirge statt.
Das Museum bewahrt und vermittelt Objekte zum sächsischen Steinkohlebergbau. Nach einer Sanierung und Neukonzeption wurde es im Januar 2025 wiedereröffnet.
In Sachsen gibt es rund 400 Museen in unterschiedlichen Trägerschaften. "Museen sind Orte der Begegnung, Bildung und Teilhabe und in dieser besonderen Zeit wichtiger denn je", betont Kulturministerin Barbara Klepsch (60, CDU) mit Blick auf den 49. Internationalen Museumstag an diesem Sonntag.
Der wird seit 1977 jährlich vom Internationalen Museumsrat ICOM ausgerufen. Der Tag soll weltweit auf die gesellschaftliche Relevanz von Museen aufmerksam machen.
Titelfoto: Imago/Schmidt