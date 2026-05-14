OB-Wahlkrimi in Aue: Linke unterstützen CDU, AfD zieht sich zurück
Aue-Bad Schlema - Das wird ein absoluter Politik-Krimi! Am 7. Juni findet die OB-Stichwahl in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) statt. Im ersten Wahlgang am Sonntag setzte sich Stefan Hartung (36, Freie Sachsen) durch. Bei der finalen Wahl bleiben nur noch Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" und CDU-Kandidat Marcus Hoffmann übrig.
Besonders spannend: Linken-Kandidat Tony Neuß (42) tritt nicht nochmal an, unterstützt stattdessen Hoffmann von der CDU. Für den Linken-Politiker ist klar: Stefan Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" muss verhindert werden.
Auf Facebook wünscht der Linken-Politiker Marcus Hoffmann viel Erfolg für den anstehenden Wahlkampf. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, um Wählerstimmen für ihn zu mobilisieren und hoffe, Sie tun das Gleiche", sagt der Linken-Politiker abschließend.
Dazu kommt: Auch die "Freien Wähler" und die AfD ziehen sich aus dem OB-Wahlkampf zurück. "Nach sorgfältiger Abwägung habe ich mich entschieden, im zweiten Wahlgang nicht erneut anzutreten", schrieb AfD-Kandidat Lars Bochmann auf Facebook.
Er spricht sich für keinen Kandidaten aus: "Ich halte nichts davon, Bürgern vorzuschreiben, wie sie zu denken oder zu wählen haben."
"Freie Sachsen"-Kandidat über AfD-Aus: "Ein mutiger Schritt"
Das Ausscheiden des AfD-Kandidaten könnte Stefan Hartung in die Karten spielen. Denn: Vermutlich werden sich Wähler, die im ersten Wahlgang für die AfD gestimmt haben, zum Großteil für Hartung stimmen.
Der "Freie Sachsen"-Kandidat gegrüßte die Entscheidung der AfD. "Lars [Bochmann, Anm. d. Red.] zeigt mit diesem Schritt, dass es ihm nicht um Parteipolitik geht, sondern er ebenso das Beste für unsere Stadt möchte. Ein mutiger Schritt und ein starkes Zeichen für den 2. Wahlgang am 7. Juni", schreibt Hartung.
Fakt ist: Am 7. Juni wird in Aue eine Entscheidung fallen. In der Sichtwahl gewinnt der Kandidat mit den meisten Stimmen.
Titelfoto: Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Uwe Meinhold