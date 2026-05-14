OB-Wahlkrimi in Aue: Linke unterstützen CDU, AfD zieht sich zurück

Am 7. Juni wählt Aue-Bad Schlema einen neuen Oberbürgermeister - nur noch zwei Kandidaten sind im Rennen. © Uwe Meinhold

Besonders spannend: Linken-Kandidat Tony Neuß (42) tritt nicht nochmal an, unterstützt stattdessen Hoffmann von der CDU. Für den Linken-Politiker ist klar: Stefan Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" muss verhindert werden.

Auf Facebook wünscht der Linken-Politiker Marcus Hoffmann viel Erfolg für den anstehenden Wahlkampf. "Ich werde alles in meiner Macht Stehende unternehmen, um Wählerstimmen für ihn zu mobilisieren und hoffe, Sie tun das Gleiche", sagt der Linken-Politiker abschließend.

Dazu kommt: Auch die "Freien Wähler" und die AfD ziehen sich aus dem OB-Wahlkampf zurück. "Nach sorgfältiger Abwägung habe ich mich entschieden, im zweiten Wahlgang nicht erneut anzutreten", schrieb AfD-Kandidat Lars Bochmann auf Facebook.

Er spricht sich für keinen Kandidaten aus: "Ich halte nichts davon, Bürgern vorzuschreiben, wie sie zu denken oder zu wählen haben."