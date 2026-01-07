Hinterrad herausgerissen! Heftiger Crash auf Bundesstraße im Erzgebirge

Am Seat entstand ein Totalschaden: Bei dem Unfall wurde sogar das Hinterrad herausgerissen. © Niko Mutschmann

Gegen 20 Uhr krachte es auf der B101 zwischen Lauter und Schwarzenberg gewaltig. Ein Seat kollidierte aus bisher unbekannter Ursache mit einem Audi.



Der Zusammenstoß war so heftig, dass in beiden Fahrzeugen die Airbags aufsprangen. Der Seat verlor durch den Crash sogar ein Hinterrad!



Schnell rückten Rettungskräfte an, die Straße musste komplett gesperrt werden. Laut ersten Informationen wurde niemand verletzt.



Nachdem die Unfallstelle geräumt war und beide Autos abgeschleppt waren, konnte die Bundesstraße nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden.



Zur genauen Unfallursache ermittelt nun die Polizei. Denkbar ist allerdings, dass die Fahrzeuge aufgrund der Wetterbedingungen zusammenkrachten. Im Erzgebirge herrschen derzeit Temperaturen um die -10 Grad.

