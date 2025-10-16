Horror-Fund in Sachsen: Zwei Tote in Wohnhaus entdeckt

Neukirchen/Erzgebirge - Horror-Entdeckung: I m sächsischen Neukirchen/ Erzgebirge sind zwei Leichen gefunden worden.

In der "Engen Gasse" machten Polizeibeamte am Donnerstag eine traurige Entdeckung. © Jan Haertel/ChemPic

Am Donnerstagnachmittag ist man in einem Haus an der Straße "Enge Gasse" auf die leblosen Körper gestoßen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf TAG24-Nachfrage mit, machte aber keine Angaben zur Identität der beiden Toten.

"Nähere Umstände sind derzeit in Prüfung", erklärte der Beamte weiter. Genauere Details wurden bislang noch nicht genannt.

Damit bleibt auch unklar, was sich in den Räumlichkeiten des Wohnhauses abgespielt hat - und ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt.