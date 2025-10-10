Vermisster Schatzsucher im Erzgebirge bekommt Gedenkstein
Annaberg-Buchholz - Seit einem Jahr gilt Schatzsucher Oliver K. (†34) als verschollen, als er im Oktober 2024 in einen Stollen bei Annaberg-Buchholz einstieg. Die Suche wurde später eingestellt, der Stollen im Dezember zubetoniert. Nun wurde eine Gedenkplatte für Oliver errichtet.
Olivers Freund Daniel Sonntag (40) findet die Aufstellung der Gedenkplatte wenige Meter entfernt vom Eingang des Stollens gut.
Jedoch: "Besser wäre, wenn man wüsste, wo er genau liegt". Olivers Eltern hatten die Gedenkplatte für ihren Sohn am 6. Oktober aufstellen lassen - genau ein Jahr, seitdem Oliver vermisst wird.
Der Schatzsucher war im vergangenen Jahr illegal in einen Bergwerksstollen geklettert, danach fehlte von ihm jede Spur.
Nachdem mehrere Suchaktionen erfolglos geblieben waren, wurde er für tot erklärt. Der Unglücksstollen wurde im Dezember zubetoniert.
Titelfoto: Uwe Meinhold