Vermisster Schatzsucher im Erzgebirge bekommt Gedenkstein

Annaberg-Buchholz - Seit einem Jahr gilt Schatzsucher Oliver K. (†34) als verschollen, als er im Oktober 2024 in einen Stollen bei Annaberg-Buchholz einstieg . Die Suche wurde später eingestellt, der Stollen im Dezember zubetoniert. Nun wurde eine Gedenkplatte für Oliver errichtet.

Nachdem der Schatzsucher verschwand, liefen großangelegte Suchaktionen. © André März

Olivers Freund Daniel Sonntag (40) findet die Aufstellung der Gedenkplatte wenige Meter entfernt vom Eingang des Stollens gut.

Jedoch: "Besser wäre, wenn man wüsste, wo er genau liegt". Olivers Eltern hatten die Gedenkplatte für ihren Sohn am 6. Oktober aufstellen lassen - genau ein Jahr, seitdem Oliver vermisst wird.