Polizeieinsatz im Erzgebirge: Amok-Übung am Amtsgericht

Marienberg - Großes Polizeiaufgebot am Mittwoch vor dem Amtsgericht Marienberg ( Erzgebirge ). Es gab einen Amok-Alarm! 150 Mitarbeiter von Rettungsdienst, Polizei und Katastrophenschutz waren im Einsatz. Doch die Bedrohungslage entpuppte sich als Übung.

Zahlreiche Rettungskräfte waren an der Übung beteiligt. © Jan Härtel

Laut Chemnitzer Polizei wurde am Mittwochvormittag eine fiktive Gerichtsverhandlung am Amtsgericht nachgestellt: Zwei Angeklagte seien mit einem Urteil nicht zufrieden gewesen und sollen sich mit gefährlichen Gegenständen bewaffnet haben.

Die "Täter" gaben Mitarbeiter der Polizei und der Bundeswehr.

Der Einsatz dauerte von 9 bis 11 Uhr.