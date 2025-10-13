Monatelang verschwunden, nun traurige Gewissheit: Frau (†38) aus dem Erzgebirge ist tot

Über ein halbes Jahr lang war eine Frau aus dem Erzgebirge verschwunden - nun wurde sie tot aufgefunden. Sie lag auf einem Hochsitz bei Thum.

Von Julian Winkler

Thum/Ehrenfriedersdorf - Über ein halbes Jahr herrschte Ungewissheit - eine 38 Jahre alte Frau aus dem Erzgebirge war spurlos verschwunden. Es folgten zahlreiche Suchaktionen - ohne Erfolg. Doch nun die traurige Gewissheit: Die Frau ist tot.

Auf einem Hochsitz bei Thum im Erzgebirge wurde Ende September eine Leiche gefunden. Nun stellte sich heraus: Es handelt sich um eine Frau (†38), die monatelang verschwunden war. © André März Ende September schockte ein schrecklicher Fund das Erzgebirge: Auf einem Hochsitz auf einem Feld bei Thum wurde eine leblose Person entdeckt. Die Identität war damals noch unklar - doch die Polizei prüfte schon damals, ob es sich um die vermisste Frau handeln könnte. Am heutigen Montag teilte die Polizei schließlich mit, dass die Identität durch einen DNA-Abgleich geklärt worden sei. "Es handelt sich um eine seit Februar vermisste Frau", so die Beamten. Hinweise auf eine Straftat liegen aktuell nicht vor.

Über ein halbes Jahr suchte die Polizei nach der Vermissten