Hunde-Drama im Erzgebirge: Vierbeiner büxt aus, wenig später ist er tot
Elterlein - Tödliches Hunde-Drama im Erzgebirge! Ein Vierbeiner büxte aus, lief in einen Wald und wurde dort von zwei Autos erfasst.
Das Unglück geschah am Samstagvormittag gegen 10.45 Uhr in Elterlein. Bei einer Treibjagd lief der Hund aus dem Jagdgebiet im Geyrischen Wald in Richtung Geyersche Straße (S260).
In einem Waldgebiet wollte der Vierbeiner die Staatsstraße überqueren. Dabei wurde das Tier von einem Skoda erfasst und gegen einen Ford geschleudert, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war.
Der Hund wurde dabei so schwer verletzt, dass er verstarb.
Insgesamt entstand laut Polizei ein Sachschaden von 8500 Euro. Die Skoda-Fahrerin (28) und der Ford-Fahrer blieben unverletzt.
