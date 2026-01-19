Husky-Touren im Erzgebirge: Wer will da noch nach Alaska?

Elterlein - Wenn im Erzgebirge das Heulen der Huskys durch die Wälder dringt, fühlt man sich plötzlich ganz weit weg - irgendwo zwischen Norwegen, Kanada und Alaska. An der Black Lake Lodge nahe Elterlein lebt dieser Traum seit 25 Jahren.

Vom Husky gibt es für Lutz Gentsch (56) ganz viel Liebe. © Uwe Meinhold

Mitte der 90er-Jahre war Lutz Gentsch (56) mit seiner Frau Heike Müller (54) in Ungarn campen. Auf einem Platz am Balaton sahen sie schlecht gehaltene, billig angebotene Hundewelpen.

"Das hat uns total erschüttert. Tierschutz hat damals dort niemanden interessiert", erzählt er. Einer der Welpen: ein Husky, gerade einmal acht oder neun Wochen alt. "Der sollte da einfach raus. Also haben wir ihn mitgenommen, aufgepäppelt - und konnten ihn dann nicht mehr abgeben."

Aus dem einen Hund wurden schnell mehr. "Ein Husky ist ein Arbeitshund und ein Rudeltier. Einer allein geht gar nicht", sagt Gentsch. Ein halbes Jahr später kam die zweite Hündin aus dem Tierheim dazu.

Die Leidenschaft wuchs, ebenso das Wissen: Training bei Profis, Fahrten nach Kanada und Alaska. "Dann sind wir auch die ersten größeren Rennen gefahren und haben selbst welche organisiert."