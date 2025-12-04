Gaga oder genial? In dieser Stadt im Erzgebirge steht der Schwibbogen kopf

Schwarzenberg - In einem Schwarzenberger Bürofenster hängt ein Schwibbogen - am oberen Fensterrand! Die Rundung zeigt nach unten. Ist das innovativ oder Verunglimpfung von Tradition?

Die Rundung des Schwibbogens zeigt nach unten. © Uwe Meinhold

Der Bogen, der die Erzgebirge-Gemüter erhitzt, gehört Doreen Schönfelder (39). "Der Gedanke für Beleuchtung oben am Fenster hängt mir schon länger im Kopf", sagt sie.

Grund dafür: der Hausbau. In ihrem Haus wurden bodentiefe Fenster eingesetzt - also wohin mit dem Schwibbogen?

"Dann bin ich durch Oberwiesenthal gelaufen. Dort habe ich bei Taulin zwei der hängenden Bögen gesehen und mir beide gekrallt."

Statt ins Haus sind sie ins Büro gewandert. Ans Fenster dort kommt noch eine Werbe-Folie. "Da wäre es total schade, wenn du Deko am Fenster aufstellst und sie dann nicht siehst."