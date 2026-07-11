Jonny und Tony aus Sachsen: Deutschlands beste Sportakrobaten trainieren für WM in Italien

Aue-Bad Schlema - Jonny Herrmann (14) und sein Bruder Tony (12) sind Ausnahmeathleten: Die Brüder aus dem Erzgebirge sind Deutschlands beste Sportakrobaten. Jetzt bereitet sich das Duo auf die Weltmeisterschaft im September vor.

Haben schon viele Preise gewonnen: Jonny Herrmann (14, l.) und sein Bruder Tony (12). © Kristin Schmidt

Über Umwege kamen Jonny und Tony zur Akrobatik: "Wir hatten es mit Fußball mal probiert", erzählt Jonny. Als dafür jedoch die Leistungsanforderungen nicht reichten, orientierten sich die Brüder an ihrer Schwester, die Sportakrobatik trainiert. Seit 2021 sind beide Mitglied beim SAV Grünhain-Schwarzenberg.

Seitdem hat das hochtalentierte Duo so gut wie alles gewonnen, was es in der Deutschen Sportakrobatik zu erkämpfen gibt - unter anderem die Landesmeisterschaft und die Deutsche Meisterschaft in der Kategorie 12 bis 18 Jahre.

Ein Geheimnis ihres Erfolgs: "Sie haben einen unglaublichen Willen", sagt SAV-Trainerin Nicole Reichel (43).

Ab der nächsten Woche wird sich dann in Dresden auf die WM in Italien vorbereitet. "Da suchen wir nach neuen Elementen", sagt Jonny über die Choreografie. Dann wird pro Tag für drei Stunden trainiert. Ihre Motivation in dieser Zeit: "Die Trainer sagen immer, dass wir unsere eigenen Gegner sein sollen."