Felssturz! Staatsstraße im Erzgebirge nach Vollsperrung wieder freigegeben

Schwarzenberg/Breitenbrunn - Die S271 zwischen Pöhla und Rittersgrün ( Erzgebirge ) musste nach einem Felssturz voll gesperrt werden.

Aufgrund der Steilheit und Höhe des Hanges sowie der unklaren Situation besteht die Gefahr weiterer Steinschläge. (Symbolbild) © 123RF/biggunsband

Laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) besteht aufgrund der Steilheit und Höhe des Hanges sowie der unklaren Situation im Bereich der Ausbruchstelle die Gefahr weiterer Steinschläge.

Ein Gutachter untersuchte das Ganze. Daraufhin wurde entschieden, dass die S271 zwischen Pöhla und Globenstein aus Sicherheitsgründen bis 10. Juli voll gesperrt bleibt. Am Freitag konnte die S271 für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Der Verkehr wird von Breitenbrunn über die S272 nach Schwarzenberg und weiter über die B101 zurück zur S271 umgeleitet.

Vergangene Woche war die S271 zwischen der Alten Pöhlaer Straße und der Paul‑Schneider‑Straße voll gesperrt worden, nachdem am Ortsausgang von Pöhla drei Felsstücke und auch ein Baum auf die Staatsstraße gestürzt waren.