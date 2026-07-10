Sachsens größte Disco seit Monaten dicht: Nun entsteht eine neue Event-Location

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Auf dem Gelände des ehemaligen Event-Centers in Stollberg (Erzgebirge) entsteht eine neue Location. Doch was steckt dahinter?

Von Robert Preuße

Stollberg/Erzgebirge - Was ist denn das? Offenbar wird demnächst im erzgebirgischen Stollberg eine neue Event-Location eröffnet - auf dem Gelände des ehemaligen Event-Centers - auch bekannt als Sachsens größte Disco.

Für die neue Location wird das ehemalige Event Center Stollberg umgebaut.
Für die neue Location wird das ehemalige Event Center Stollberg umgebaut.  © Sven Gleisberg

Während der Veranstalter sich noch bedeckt hält, gibt es auf Social-Media erste Hinweise - und einen Eröffnungstermin.

Nachdem im Mai das Event Center Stollberg in der Auer Straße seine Türen geschlossen hatte, sind aktuell unter dem Namen "X Stollberg" Bauarbeiten für einen neuen Veranstaltungsort im Gange.

Auf Instagram wurde unter anderem vom neuen Veranstalter gepostet: "Ein neuer Name? Reicht nicht."

Die große Eröffnung soll am 12. September stattfinden. Mehr wird noch nicht verraten.

Titelfoto: Sven Gleisberg

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