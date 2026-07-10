Sachsens größte Disco seit Monaten dicht: Nun entsteht eine neue Event-Location
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Stollberg/Erzgebirge - Was ist denn das? Offenbar wird demnächst im erzgebirgischen Stollberg eine neue Event-Location eröffnet - auf dem Gelände des ehemaligen Event-Centers - auch bekannt als Sachsens größte Disco.
Während der Veranstalter sich noch bedeckt hält, gibt es auf Social-Media erste Hinweise - und einen Eröffnungstermin.
Nachdem im Mai das Event Center Stollberg in der Auer Straße seine Türen geschlossen hatte, sind aktuell unter dem Namen "X Stollberg" Bauarbeiten für einen neuen Veranstaltungsort im Gange.
Auf Instagram wurde unter anderem vom neuen Veranstalter gepostet: "Ein neuer Name? Reicht nicht."
Die große Eröffnung soll am 12. September stattfinden. Mehr wird noch nicht verraten.
Titelfoto: Sven Gleisberg