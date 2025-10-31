Mehr als 50 Arbeitsplätze gerettet: Raumfahrt-Firma steigt im Vogtland ein

Schöneck – Ein Standort mit großer Tradition: In Schöneck im Vogtland wurden einst Zigarren gefertigt, später Musikinstrumente und zuletzt Hightech-Elektronik. Ende des Jahres sollte hier eigentlich Schluss sein - doch jetzt kommt es anders als geplant. Das Raumfahrtunternehmen OHB aus Bremen übernimmt den Standort und sichert damit mehr als 50 Arbeitsplätze.

Schluss mit TechniSat - jetzt übernimmt die Raumfahrt-Firma OHB. © Uwe Meinhold

"Wir haben uns sehr gefreut, mit OHB einen Käufer gefunden zu haben", verkündet TechniSat-Geschäftsführer Stefan Kön (57). Seit 1992 wurden hier Receiver, Radios und Multischalter gefertigt.

Für die Beschäftigten heißt es Aufatmen: Aktuell sind im Werk noch 57 Mitarbeiter beschäftigt und alle sollen übernommen werden. "Jeder Mitarbeiter hat das Recht zu bleiben. Wir wünschen uns, das möglichst viele von ihnen erhalten bleiben", betont OHB-Chef Marco Fuchs (63).

"Die Mitarbeiter in Schöneck verfügen über das notwenige Know-How, um direkt in die Serienproduktion für die Raumfahrt einzusteigen."