Nach 22 Jahren: Neuer Veranstaltungsort für Thumer Werfertag
Gelenau - Der traditionelle Thumer Werfertag zieht nach 22 Jahren um!
Am 7. Juni steigen die hochkarätigen Wettbewerbe im Diskus- und Hammerwerfen sowie im Kugelstoßen in Gelenau (Erzgebirge).
Meeting-Direktor Sven Lang verriet im MDR: "Wir bereiten ein Event-Wochenende vor mit Nachwuchswettkämpfen, einem Kinderfest und einem Abendprogramm am Samstag. Am Sonntag folgt ab 13 Uhr der Internationale Werfertag."
Der fand in den vergangenen Jahren immer am Freitagabend unter Flutlicht in Thum statt.
Bundestrainer Lang verkündete einen neuen Rekord: "20 Nationen von vier Kontinenten kommen nach Gelenau. Wir erwarten ein erlesenes Feld mit Olympia-Zweiten und Vize-Weltmeistern."
Einer darf am 7. Juni natürlich nicht fehlen: Lokalmatador Steven Richter. Der Diskuswerfer vom LV 90 Erzgebirge ist in Gelenau geboren: "Ich freue mich, in meinem Heimatort eines der größten Werfer-Meetings der Welt zu haben und hoffe, dass die Zuschauer den neuen Veranstaltungsort annehmen werden."
Titelfoto: Ralph Kunz