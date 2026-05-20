Nach 22 Jahren: Neuer Veranstaltungsort für Thumer Werfertag

Gelenau - Der traditionelle Thumer Werfertag zieht nach 22 Jahren um!

Meeting-Direktor Sven Lang bereitet in Gelenau ein Event-Wochenende vor. Der Internationale Werfertag ist der Höhepunkt. © Kristin Schmidt

Am 7. Juni steigen die hochkarätigen Wettbewerbe im Diskus- und Hammerwerfen sowie im Kugelstoßen in Gelenau (Erzgebirge).

Meeting-Direktor Sven Lang verriet im MDR: "Wir bereiten ein Event-Wochenende vor mit Nachwuchswettkämpfen, einem Kinderfest und einem Abendprogramm am Samstag. Am Sonntag folgt ab 13 Uhr der Internationale Werfertag."

Der fand in den vergangenen Jahren immer am Freitagabend unter Flutlicht in Thum statt.

Bundestrainer Lang verkündete einen neuen Rekord: "20 Nationen von vier Kontinenten kommen nach Gelenau. Wir erwarten ein erlesenes Feld mit Olympia-Zweiten und Vize-Weltmeistern."