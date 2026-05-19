Paul (†13) stirbt an Hirntumor: Zu seiner Beerdigung hatte er einen besonderen Wunsch

Eibenstock - Das Schicksal des kleinen Paul aus Eibenstock ( Erzgebirge ) bewegte viele Menschen. Kurz nach seinem 13. Geburtstag hat der Junge seinen Kampf gegen einen aggressiven Hirntumor verloren.

Das hatte er sich gewünscht: Paul (†13) bei einem Besuch im leer stehenden Scheffelkrankenhaus. © Peggy Schellenberger

Nach der bitteren Diagnose hatte Paul neun Monate lang dem "Monster in seinem Kopf" mit aller Kraft Paroli geboten. Trotz schwindender Kräfte konnten für ihn noch viele Herzenswünsche in Erfüllung gehen.

Dank des Vereins "Lukas' Stern" durfte er eine Ausfahrt mit Kumpels in einer Limousine genießen. Er konnte zwei "Lost Places" erkunden und zusammen mit den Hartmannsdorfer Schalmeien noch ein letztes Ständchen auf seinem Lieblingsinstrument spielen.

Nach TAG24-Berichten schickte ihm sein größtes Idol, YouTube-Star Paluten (Patrick Mayer, 38), sogar eine persönliche Botschaft und einen "Kuschel-Paluten".

Immer an seiner Seite war seine Löwenmama Mili Eißmann (51). Besonders tragisch: Im Mai 2025 verstarb bereits der Familienvater an Leukämie.

"Pauls allerletzter Wunsch war es, nicht in einem Krankenhaus, sondern zu Hause bei seiner Mama und seiner Hündin Izzy für immer einzuschlafen", sagt Daniela Lieberwirth (50), Vereinsvorsitzende von "Lukas' Stern".

Am vergangenen Dienstag ist Paul friedlich eingeschlafen.