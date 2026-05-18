Unfall im Erzgebirge: Opel kracht gegen Baum und fällt Verkehrsschild

Marienberg - Ein beschädigter Baum, ein gefälltes Straßenschild und ein kaputtes Auto: Das war die Bilanz eines Unfalls bei Marienberg ( Erzgebirge ) am Montagmorgen.

Ein Opel krachte am Montagmorgen im Erzgebirge gegen einen Baum und anschließend gegen ein Verkehrsschild. © Haertelpress

Der Crash geschah gegen 8.30 Uhr auf der S225. Ein Opel kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab, krachte zunächst gegen einen Baum und anschließend mit einem Verkehrsschild zusammen.

Der Opel war nach dem Crash so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Straße musste dafür gesperrt werden.