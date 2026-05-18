Unfall im Erzgebirge: Opel kracht gegen Baum und fällt Verkehrsschild
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Marienberg - Ein beschädigter Baum, ein gefälltes Straßenschild und ein kaputtes Auto: Das war die Bilanz eines Unfalls bei Marienberg (Erzgebirge) am Montagmorgen.
Der Crash geschah gegen 8.30 Uhr auf der S225. Ein Opel kam aus bisher unbekannter Ursache von der Straße ab, krachte zunächst gegen einen Baum und anschließend mit einem Verkehrsschild zusammen.
Der Opel war nach dem Crash so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Straße musste dafür gesperrt werden.
Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Unklar ist noch, weshalb das Auto von der Straße abkam. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Titelfoto: Haertelpress