Volkskrankheit Insulinresistenz: MDR-Moderator plaudert über seinen Stoffwechsel

Schwarzenberg - Über 100 Kilogramm zeigte seine Waage. Dann kam mit der Diagnose "Insulinresistenz" der Wendepunkt. Heute fühlt sich MDR-Moderator Mario D. Richardt (49) wieder wohl in seinem Körper. Davon spricht er bei seiner Tour zum Buch "Mach dich schlank".

MDR-Moderator Mario D. Richardt (49) erzählt auf Tour von seiner Diagnose Insulinresistenz. © PR/Samantha Fay

"Nicht noch ein Ernährungsratgeber", wird mancher denken, wenn er das neue Buch des MDR-Moderators in den Händen hält. Doch der 49-Jährige beweist, dass es bei ihm nicht um den erhobenen Zeigefinger geht. Stattdessen erzählt er offen, mitreißend und mit viel Selbstironie seine eigene Geschichte.

"Ich habe selbst die Diagnose Insulinresistenz bekommen, eine Stoffwechselstörung, die Millionen betrifft, aber die kaum jemand wirklich auf dem Schirm hat", erzählt Richardt. "Es geht nicht um Verbote, sondern um alltagstaugliche Stellschrauben statt starrer Pläne." Er will sein Publikum ermutigen.

Richardt wurde im Live-TV auf sein Übergewicht angesprochen. "Es war der unangenehmste Moment meiner Fernsehkarriere und gleichzeitig der Wendepunkt", erzählt der Buchautor. Der Weg danach war hart, doch er lohnte sich. Mittlerweile wiegt Richardt etwa 80 Kilogramm und führt ein leichteres und gesünderes Leben.