Eine der kürzesten Museumsbahnen in Sachsen: Das Schönheider "Bahnl" dampft wieder los

Schönheide/Stützengrün - Zum Ende der Winterferien legt das Schönheider "Bahnl" ein paar Kohlen nach: In Schönheide ( Erzgebirgskreis ) zieht die Dampflok am Sonntag ein weiteres Mal den Nostalgiezug durch die bislang verschneite Landschaft.

Am Sonntag ist die Museumsbahn Schönheide wieder unterwegs. © Eberhard Mädler

Los geht’s um 10 Uhr, dann jeweils fünfmal am Bahnhof Schönheide mit warmen Kanonenöfen in den Wagen und ganz viel Erzgebirgs-Romantik. Die Rückfahrten starten jeweils rund eine knappe halbe Stunde später wieder zurück von Stützengrün-Neulehn ("Bürstenfabrik").

Die Museumsbahn (4,5 Kilometer) gehört zu den kürzesten Museums-Schmalspurbahnen in Sachsen.

Schon letztes Wochenende hatte die "Bimmelbahn" gezeigt, wie groß die Sehnsucht nach dieser Zeitreise ist: Knapp 400 Fahrgäste waren zum Winterdampf-Start dabei.

Etwa 20 weitere Fahrtage sind am Fuß des erzgebirgisch-vogtländischen Kuhbergs noch geplant - von Familienfahrten bis zu besonderen Highlights.