Nach Spendenwelle für Unfallopfer: Über 30.000 Euro weg!

Annaberg-Buchholz - Im Erzgebirge starben zwei Mütter an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Nachdem ein Spendenaufruf für die Hinterbliebenen eingerichtet wurde, kam jetzt heraus: Die eingenommenen 32.526 Euro kamen bei den Angehörigen niemals an. Jetzt ermittelt die Polizei.

Bei dem Horror-Crash im August starben zwei Mütter - Melanie war eine von ihnen. © Niko Mutschmann

Sandra Rauch (37) verlor im vergangenen August ihre Schwester Melanie (†42) bei einem Autounfall zwischen Annaberg-Buchholz und Bärenstein (Erzgebirge). Bei dem Unfall starb auch die Fahrerin Celine W. (†29).

Kurz darauf wurde von Robby J. eine Spendenaktion auf der Plattform GoFundMe ins Leben gerufen - er soll beide Unfallopfer gekannt haben. Damals sagte er noch TAG24: "Ich kann es nicht in Worte fassen, was passierte."

Mit dem gespendeten Geld sollten unter anderem die Beerdigungen finanziert werden. Sandra fand die Aktion zunächst eine gute Sache: "Schön, dass das einer macht."

Doch danach wurde sie stutzig, denn das Geld kam bei den Hinterbliebenen nicht an. Weiterhin merkwürdig: Sandra kennt Robby gar nicht.