Polizeischüler in Sorge: Wie gefährlich ist das Radon-Gas?

Schneeberg – Radon-Sorgen an der Polizeifachschule Schneeberg ( Erzgebirge ): Ein anonymes Schreiben erhebt schwere Vorwürfe wegen einer sehr hohen Belastung in der Ausbildungsstätte.

Die Polizeifachschule in Schneeberg ist die größte Ausbildungsstätte der Polizei Sachsen. © Uwe Meinhold

In dem Brief, der TAG24 vorliegt, ist von "außergewöhnlich hohen Radonwerten im gesamten Objekt" die Rede. Teilweise sollen über 100.000 Becquerel pro Kubikmeter gemessen worden sein. Zum Vergleich: Der EU-Referenzwert liegt bei 300 Becquerel.

Radon ist ein radioaktives Gas, geruchs- und geschmacklos. Es entsteht natürlicherweise im Boden, besonders in ehemaligen Bergbauregionen wie dem Erzgebirge. Nach dem Rauchen gilt Radon als eine der häufigsten Ursachen für Lungenkrebs – und kann damit zur Gefahr für Lernende und Lehrkräfte werden.

Die Verfasser des Schreibens erheben einen schweren Vorwurf: Verantwortliche könnten bereits vor Kauf und Sanierung der Schule von der hohen Belastung gewusst haben. Außerdem wird kritisiert, dass der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) keine konkreten Messwerte veröffentliche.

Der SIB bestätigt gegenüber TAG24 grundsätzlich erhöhte Werte. "Die Radonbelastung wurde durch eine Langzeitmessung dokumentiert", sagt ein Sprecher. Konkrete Zahlen nennt die Behörde nicht.

Klar ist nur: In erdberührten Räumen liegen die Werte teilweise deutlich über dem Grenzwert von 300 Bq/m³.