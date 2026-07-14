Horror im Italien-Urlaub: Schüsse auf Camper-Paar aus Sachsen!

Annaberg-Buchholz/Villacidro - Jana (56) und Heiko W. (59) wollten im Sardinienurlaub schöne Abenteuer mit ihrem Camper-Van erleben. Doch eine Urlaubsnacht hätte tödlich enden können: Das schlafende Paar aus dem Erzgebirge stand plötzlich unter Beschuss!

Jana (56) und Heiko W. (59) sind gern mit Hund Milo auf Reisen. © instagram/withjanaandheiko

In der verhängnisvollen Sommernacht schlief die beiden in einem Tal nahe der Stadt Villacidro. Jedoch nicht auf einem Campingplatz, sondern "wild".

Um 5 Uhr morgens wurden sie aus dem Schlaf gerissen. "Unser Hund kam aufs Bett, was er sonst nie macht", sagte Heiko zu RTL. "Er hat gezittert - und dann habe ich auch schon gespürt, wie irgendwas durch den Camper geflogen ist", erinnert er sich.

Ein Unbekannter hatte offenbar seine Waffe direkt auf den Camper gerichtet. Mehrere Kugeln flogen auf den Van. Ein Projektil bohrte sich durch das Auto – und verfehlte Heiko nur um knapp 20 Zentimeter. Die Dashcam hat den Angriff aufgezeichnet.

Für Jana ist der Vorfall unfassbar, zu RTL sagte sie: "Wie der Schütze kaltherzig vor unserem Auto steht und nicht auf Reifen oder Karosserie zielt, sondern wirklich durch die Frontscheibe in Höhe von einem Bett – das ist für mich Gänsehaut."