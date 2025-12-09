Rund um die Uhr: Annaberg hat jetzt eine 24-Stunden-Post

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) wurde die erste Poststation der Stadt eröffnet.

Bei der Eröffnung wurde die neue Poststation bei einem "Live-Test" vorgeführt. © Annett Flämig / Stadt Annaberg-Buchholz

Ein moderner 24/7-Automat für alles rund um Briefe und Pakete steht seit dieser Woche an der Talstraße im Ortsteil Buchholz.

Die Station ist dank Touchscreen und Videochat leicht zu bedienen und gewährleistet rund um die Uhr den Verkauf von Brief- und Paketmarken sowie Abholung und Versand von Päckchen und Briefen.

Der moderne Automat ist einer von über 900 in ganz Deutschland.