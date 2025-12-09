Rund um die Uhr: Annaberg hat jetzt eine 24-Stunden-Post
Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) wurde die erste Poststation der Stadt eröffnet.
Ein moderner 24/7-Automat für alles rund um Briefe und Pakete steht seit dieser Woche an der Talstraße im Ortsteil Buchholz.
Die Station ist dank Touchscreen und Videochat leicht zu bedienen und gewährleistet rund um die Uhr den Verkauf von Brief- und Paketmarken sowie Abholung und Versand von Päckchen und Briefen.
Der moderne Automat ist einer von über 900 in ganz Deutschland.
Oberbürgermeister Rolf Schmidt lobt die Poststation als ein positives Zeichen für den Stadtteil: Nach dem Wegfall des Paketshops sei "diese Poststation eine wichtige Möglichkeit, wieder Postdienstleistungen in unserem Stadtteil anzubieten."
Titelfoto: Annett Flämig / Stadt Annaberg-Buchholz