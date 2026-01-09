Sachsens letzter "Weihnachtsmarkt" öffnet gerade erst

Stollberg - Während vielerorts Winterchaos herrscht und die Weihnachtszeit schon längst abgehakt ist, wird es in Stollberg ( Erzgebirge ) erst so richtig gemütlich: Nach Einbruch der Dunkelheit eröffnete am Freitag das Winterdorf auf dem Hauptmarkt.

Weihnachtsmarkt-Verlängerung in Stollberg: Das Winterdorf lädt zum Verweilen, Glühwein trinken und Plaudern ein. © Uwe Meinhold

Bis zu Lichtmess Anfang Februar lädt der kleine Markt in winterlicher Atmosphäre zum Verweilen ein - für einige eine willkommene Weihnachtsmarkt-Verlängerung.

Nach der positiven Resonanz zum Debüt im vergangenen Jahr haben sich die Veranstalter (DGS Dienstleistungsgesellschaft) dazu entschieden, das Stollberger Winterdorf fortzuführen. Wegen Bauarbeiten im Marienpark findet die Veranstaltung diesmal auf den Hauptmarkt mitten im Zentrum statt.

Besucher können sich, neben Winzerglühwein und Punsch, Deftigem vom Rost und aus der Pfanne, auch auf Süßes und zahlreiche vegetarische und vegane Angebote freuen. Mit dabei sind vor allem regionale Händler und Akteure. Für die passende Stimmung sorgt an den Samstagen auch Livemusik auf der Bühne.

Geöffnet ist das Winterdorf an den Wochenenden, freitags von 17 bis 21 Uhr sowie samstags von 15 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.