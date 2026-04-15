Sanierung nach Bühneneinsturz läuft: So steht es um die Waldbühne

Schwarzenberg - Ende Februar stürzte ein Teil der historischen Waldbühne in Schwarzenberg ( Erzgebirge ) ein. Seit Anfang April laufen die Sanierungsarbeiten. Die Stadt gibt einen Einblick: Können die Konzerte im Sommer stattfinden?

Bis zum 12. Juni sollen die Reparaturen abgeschlossen sein. © Stadtverwaltung Schwarzenberg

Fünf Konzerte sind geplant für dieses Jahr. Am 18. Juli soll es mit Roland Kaiser losgehen und die Stadt gibt grünes Licht. "Die Veranstaltungen sind nicht gefährdet und können wie geplant stattfinden", heißt es von der Stadtverwaltung.

Am Vormittag des 22. Februar wurde der Stadt ein großer Schaden an der Waldbühne gemeldet. Offensichtlich bedingt durch die Nässe- und Frostwetterlage des Winters war ein Stück der Bühnenmauer eingestürzt.

Zu den Baumaßnahmen gehören zunächst der Rückbau der Natursteinabdeckung und der Brüstungssteine der Wandkrone, die Sicherung der Natursteinwandschale auf der Bühnen sowie die Sicherung und Sortierung des wiederzuverwendenden Steinmaterials an der Einsturzstelle.

Auch die restliche Natursteinmauerschale im Bereich der Fahrbahn bis zu den beiden Eckbereichen wird zurückgebaut und die Natursteinmauerschale auf der Fahrbahnseite wird einem konstruktiv bewehrten Betonkern im Mauerkern neu aufgebaut.

Letztendlich werden die Mauerabdeckung und die Brüstungssteine der Mauerkrone und die noch vorhandenen Sockelstücke der alten Fahnenmasten wieder eingebaut.