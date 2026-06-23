23.06.2026 15:40 Nach Einspruch gegen OB-Wahl in Aue: Neuer Bürgermeister darf Amt noch nicht antreten

Wechsel an der Rathausspitze in Aue auf Eis: Erst nach Klärung der Vorwürfe gegen das Wahlergebnis darf Hoffmann starten.

Von Andreas Hummel Aue-Bad Schlema - Der neu gewählte Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema, Marcus Hoffmann (41, CDU), wird das Amt möglicherweise erst später antreten können. Hintergrund ist ein Einspruch gegen das Wahlergebnis durch die rechtsextremen "Freien Sachsen". Sie hatten den unterlegenen Kandidaten Stefan Hartung (36) gestellt. Das Schreiben sei beim Landratsamt auf elektronischem Weg eingegangen, informierte die Rechtsaufsichtsbehörde.

Marcus Hoffmann (41, CDU) wurde zum neuen Oberbürgermeister in Aue-Bad Schlema gewählt - doch sein Amt darf er wohl vorerst nicht antreten. © Ralph Kunz "Momentan liegen uns keine weiteren Einsprüche vor." Die Frist dafür laufe noch bis Donnerstag (25. Juni). Der Einspruch werde geprüft und zeitnah bearbeitet, hieß es. Dafür gebe es aber keine gesetzlich vorgegebene Frist. "Der Gewählte kann sein Amt erst antreten, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde die Gültigkeit der Wahl festgestellt hat oder die Wahlprüfungsfrist ungenutzt verstrichen ist", informierte das Landratsamt. Erzgebirge Als erste Frau überhaupt: Rodlerin Taubitz ist jetzt Ehrenbürgerin ihrer Heimatstadt Im Falle einer Anfechtung der Wahl sei das erst nach einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung der Fall.

"Freien Sachsen"-Kandidat Stefan Hartung (36) verlor die Wahl - seine Partei hat Einspruch gegen das Ergebnis eingelegt. © Ralph Kunz

Wer führt die Amtsgeschäfte in Aue-Bad Schlema weiter?