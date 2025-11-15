Sinkende Grundstückswerte, schmutzige Luft - Viele Sorgen vorm Bergbau-Start in Altenberg

Altenberg - Werteverfall bei Immobilien, Luftverschmutzung, Verlust von Heimat: Die Lithium-Gewinnung im Erzgebirge birgt zwar Chancen, doch die Bedenken der Anwohner sind groß. Ein Besuch vor Ort.

Ein Kilogramm erzhaltiges Gestein enthält circa elf Gramm Lithiumhydroxid. © Egbert Kamprath

Liebenau, ein Ortsteil von Altenberg. Es ist fast schon dunkel, aber die Plakate im Ort sind gut zu erkennen. Einige sehen aus wie Ortsausgangsschilder, unten ist "Lithium" durchgestrichen, oben verweist ein Pfeil in die Ferne.

Daneben steht "Heimat" oder "Landwirtschaft". Auf dem Plakat, das zwei Anwohnerinnen zum "Bürgerdialog" in die Kulturscheune mitgebracht haben, steht "Luft".

Die beiden jungen Frauen wollen ihren Namen nicht nennen, erklären aber, sie befürchten "giftigen Staub in der Luft", wenn die Aufbereitungsanlage für das Lithium erst hier steht.



Jedem der vielleicht hundert Interessierten, die auf Einladung der Zinnwald-Lithium GmbH gekommen sind, brennt etwas auf der Seele. Oder unter den Nägeln.

Ein Mittfünfziger sagt, er habe Angst, dass Gäste wegbleiben könnten, wenn der Abbau kommt. Oder dass sein Haus an Wert verliert. Er vermietet in Zinnwald ein Ferienhaus, das direkt über dem Abbaugebiet steht.