"Hobby Horsing" ist das Steckenpferd dieser Sächsin

Chemnitz/Crimmitschau - Ihr Steckenpferd ist wörtlich zu nehmen: Lisa Bischof (24) fertigt und verkauft ihre eigenen "Hobby Horses". "Man kann es sich wie ein Plüschtier mit einem Holzstock vorstellen", erklärt sie.

Die Steckenpferde gibt es in allen Variationen, doch sie haben eines gemeinsam: Die handgemachten Unikate sind auch Sportgeräte. © Kristin Schmidt

Darauf gekommen ist Bischof vor vier Jahren durch ihre Nichte: "Sie war damals acht und mag Pferde sehr. Zu Corona-Zeiten war mir sowieso langweilig. Da habe ich ihr so ein Hobby Horse genäht. Mit der Zeit kamen auch ihre Freundinnen dazu. Da habe ich mir gesagt: 'Gut, versuchen wir es als Nebengewerbe.'"

Eigentlich ist die 24-Jährige gelernte Floristin, doch durch die Pandemie musste ihre Filiale schließen.

Seitdem sind die Hobby Horses ihr Hauptberuf.

In ihrem Online-Shop bietet Bischof die Pferde in den Größen von 60 bis 80 Zentimetern an. Die Preisspanne liegt normal bei 130 bis 150 Euro.