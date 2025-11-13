Arbeitsloses Paar aus dem Erzgebirge will Jobcenter verklagen: Das ist der Grund

Schwarzenberg - Teufelskreis Arbeitslosigkeit! Ein Pärchen aus Schwarzenberg ( Erzgebirge ) findet trotz Ausbildung und zahlreichen Bewerbungen keinen Job. Der Grund: Es fehlt an Berufserfahrung. Gleichzeitig gehen die Erzgebirger gegen das Jobcenter vor.

Schwarzenberg im Erzgebirge: Hier lebt ein Pärchen, das trotz Ausbildung und Bewerbungen keinen Job findet. © Ralph Kunz

Marcel Kieselbach ist gelernter Krankenpfleger - eigentlich ein gefragter Beruf. Doch seit 20 Jahren ist er immer wieder auf Hilfe vom Staat angewiesen. Trotz vieler Bewerbungen stellt ihn niemand ein.

"Es liegt ganz klar an der langen Arbeitslosigkeit", vermutet er in einem MDR-Beitrag. Kein Arbeitgeber traue ihm den Job mehr zu.



Auch seine Ehefrau Sandra lebt seit Jahren vom Staat. Die gelernte Köchin findet trotz Bewerbungen keinen Job. Die Anforderungen an den Beruf seien gestiegen, die Arbeitserfahrung könne sie nicht mitbringen, erzählt sie.

Insgesamt stehen dem Paar 1012 Euro Bürgergeld zur Verfügung - Miete und Heizkosten werden zusätzlich vom Jobcenter übernommen. Bis vor Kurzem hatten beide einen Nebenjob, kamen auf bis zu 1228 Euro im Monat. Doch die Jobs haben sie mittlerweile gekündigt. Der Grund: gesundheitliche Probleme.

"Wir sind derzeit in psychiatrischer Behandlung", erzählt Marcel Kieselbach. "Das hängt aber nur damit zusammen, weil wir derzeit gegen das Jobcenter Erzgebirgskreis um die 30 Verfahren beim Landessozialgericht anhänglich haben." Das juristische Vorgehen sei ein enormer Aufwand, erzählt er.