CDU gegen "Freie Sachsen": So knapp könnte die Stichwahl in Aue werden

Aue-Bad Schlema - Ein politisches Beben geht durch Aue-Bad Schlema ( Erzgebirge )! Am 7. Juni wählt die Stadt im zweiten Wahlgang einen neuen Oberbürgermeister. Zur Auswahl stehen CDU-Kandidat Marcus Hoffmann und Stefan Hartung (36, Freie Sachsen). Ein Blick auf den ersten Wahlgang zeigt: Der Ausgang ist völlig offen - der Sieg könnte an wenigen Stimmen hängen.

In Aue wird am 7. Juni im zweiten Wahlgang ein neuer Oberbürgermeister bestimmt. © Uwe Meinhold

Fakt ist: Im ersten Wahlgang holte Hartung von den rechtsextremen "Freien Sachsen" 29 Prozent - lag damit deutlich vor dem CDU-Kandidaten Hoffmann (23,6 Prozent).

Alle anderen Anwärter, Danny Weber ("Freie Wähler", 22,5 Prozent), Lars Bochmann (AfD, 18,5 Prozent) und Tony Neuß (Linke, 6,4 Prozent), treten nicht noch mal an.

Heißt: Die Stimmen der ehemaligen Kandidaten werden wohl zum großen Teil auf die beiden übrigen OB-Anwärter aufgeteilt.



Dabei wird sich wohl ein Großteil der AfD-Wähler für Hartung entscheiden. Rechnet man also die 29 Prozent der Stimmen für die "Freien Sachsen" und die 18,5 Prozent der Stimmen für die AfD zusammen, landet man rein rechnerisch bei 47,5 Prozent für Hartung.

Klar ist aber auch: Die Linke unterstützt den CDU-Kandidaten Hoffmann im Wahlkampf, ebenso werden sich die Stimmen der "Freien Wähler" wohl ebenfalls zu Hoffmann "gesellen". Rechnet man alles zusammen, kommen rein rechnerisch 52,5 Prozent für den CDU-Kandidaten heraus.

Allerdings ist diese Rechnung stark vereinfacht. Das genaue Wählerverhalten kann nicht genau vorhergesagt werden.