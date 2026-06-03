Wählt Aue einen Extremisten zum OB?

Aue-Bad Schlema - Am Sonntag greift in Aue-Bad Schlema ( Erzgebirgskreis ) mit Stefan Hartung (37) zum ersten Mal ein Vertreter der rechtsextremen "Freien Sachsen" nach der Macht in einem Rathaus. Trotz seines guten Ergebnisses im ersten Wahlgang - die Doppelstadt ist gespalten.

Stefan Hartung (37) von den Freien Sachsen will am Sonntag in Aue-Bad Schlema OB werden. Der Verfassungsschutz hält die von ihm mitgegründete Partei für Neonationalsozialisten. © Jan Woitas/dpa

Stefan Hartung gibt sich smart und bleibt in der Sache, wie schon sein Name suggeriert, hart. Er ist Mitbegründer der "Freien Sachsen" und ihr Vize. Er organisierte Fackelmärsche gegen eine Asylbewerberunterkunft in Schneeberg und will nicht, dass die Stadt ein "multikultureller Schmelztiegel" wird.

Im ersten Wahlgang holte er die meisten Stimmen (29,0 %). Im zweiten muss er es am Sonntag mit Marcus Hoffmann (23,6 %) von der CDU aufnehmen, für den die Freie Wählervereinigung und die Linke eine Wahlempfehlung ausgesprochen haben.

Die Stimmung in der Stadt sei aufgeheizt und polarisiert, sagt Tony Neuß (Linke), der zugunsten von Hoffmann nicht mehr antritt. "Es ist überhaupt nicht abzuschätzen, wer das gewinnt."