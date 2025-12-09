Zu wenig Schnee: Saisonstart in Oberwiesenthal verschoben

René Lötzsch von der Fichtelberg Schwebebahn muss den Winter-Saisonstart verschieben. © Uwe Meinhold

Die sehr milden Temperaturen mit über zehn Grad Celsius und Nieselregen haben die Pläne vor Ort zunichtegemacht, sagt René Lötzsch von der Fichtelberg Schwebebahn. Damit sei neben den ab Samstag geplanten Veranstaltungen auch der offizielle Start des Skibetriebs vorerst abgesagt. "Die übriggebliebene Schneeauflage ist einfach zu gering", so Lötzsch.

Lediglich der 130 Meter lange Zauberteppich ist noch in Betrieb. "Wir wollen den Bereich dort in zwei Abfahrten für Rodler und für Skianfänger abtrennen", erklärt Lötzsch die Pläne, um dort wenigstens ein kleines Angebot für Winter-Fans zu schaffen. Auch die LGO Fichtelberghaus GmbH bestätigte das geplatzte "Winter-Opening 2025" in Sachsens größtem Skigebiet.

Die Veranstaltungen vor der Freilichtbühne seien ebenfalls abgesagt, so das Unternehmen. Jetzt hofft die LGO auf Partystimmung an Silvester: Ab Nachmittag sollen fünf DJs und eine Feuershow bereitstehen – und eigentlich auch ein Nachtski- und Après-Ski-Angebot.