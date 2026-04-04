Zwei sächsische Erlebnismuseen monatelang dicht

Seiffen/Annaberg-Buchholz - Erzgebirger und Touristen müssen in der nächsten Zeit auf zwei beliebte Familien-Museen verzichten. Sowohl das Spielzeugmuseum in Seiffen als auch die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz sind monatelang dicht.

Im Spielzeugmuseum Seiffen wird die Dauerausstellung umgebaut. © Uwe Meinhold

Im Spielzeugmuseum ist eine Woche nach Ostern Schluss. Bis dahin können die Besucher noch die Dauerausstellungen und die drei Sonderausstellungen "'Auf Achse!' Die wunderbare Welt der Spielzeugautomobile", "'Da ist Musik drin!' - Spieldosen und Klimperkästchen", "'Wenn's Rache un Naabelt' ... Faszination Räuchermann" erleben.

Ab dem 13. April ist das komplette Museum dann voraussichtlich bis zum 25. September geschlossen, "aufgrund notwendiger und umfangreicher Sanierungsmaßnahmen", wie es auf der Homepage heißt.

Bereits seit Jahresanfang stehen die Besucher bei der Manufaktur der Träume vor (fast) verschlossenen Türen. Die Tourist-Info, die im Eingangsbereich des Museums ist, hat uneingeschränkt geöffnet, der Ausstellungsbereich bleibt dagegen bis Ende November für den Besucherverkehr zu.

Lediglich die Sonderausstellung "Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher" kann von Gruppen mit Reservierung einer Führung besichtigt werden.