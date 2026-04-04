Zwei sächsische Erlebnismuseen monatelang dicht
Seiffen/Annaberg-Buchholz - Erzgebirger und Touristen müssen in der nächsten Zeit auf zwei beliebte Familien-Museen verzichten. Sowohl das Spielzeugmuseum in Seiffen als auch die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz sind monatelang dicht.
Im Spielzeugmuseum ist eine Woche nach Ostern Schluss. Bis dahin können die Besucher noch die Dauerausstellungen und die drei Sonderausstellungen "'Auf Achse!' Die wunderbare Welt der Spielzeugautomobile", "'Da ist Musik drin!' - Spieldosen und Klimperkästchen", "'Wenn's Rache un Naabelt' ... Faszination Räuchermann" erleben.
Ab dem 13. April ist das komplette Museum dann voraussichtlich bis zum 25. September geschlossen, "aufgrund notwendiger und umfangreicher Sanierungsmaßnahmen", wie es auf der Homepage heißt.
Bereits seit Jahresanfang stehen die Besucher bei der Manufaktur der Träume vor (fast) verschlossenen Türen. Die Tourist-Info, die im Eingangsbereich des Museums ist, hat uneingeschränkt geöffnet, der Ausstellungsbereich bleibt dagegen bis Ende November für den Besucherverkehr zu.
Lediglich die Sonderausstellung "Schätze aus der Sammlung Pohl-Ströher" kann von Gruppen mit Reservierung einer Führung besichtigt werden.
Neue Dauerausstellung und Besucherzentrum entstehen
Grund für die lange Schließung sind Umbauarbeiten der Dauerausstellung. Nach der Wiedereröffnung soll es dann eine moderne, multimediale Erlebniswelt geben, in der Themen wie Bergbaugeschichte, Welterbe, erzgebirgische Volkskunst und Weihnachten im Erzgebirge interaktiv und mehrsprachig vermittelt werden. Auch Alltag und Leben in der Montanregion wird thematisiert.
"Böhmische und sächsische Volkskunstobjekte werden in der neuen Dauerausstellung zukünftig Aspekte des tschechisch-deutschen Kulturtransfers über den Erzgebirgskamm hinweg in einer zeitgemäßen Art und Weise darstellen. Im Erdgeschoss entsteht unter der Federführung des Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V. zusätzlich ein UNESCO Welterbe-Besucherzentrum - eines von insgesamt sechs Besucherzentren in der Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří", berichtet das Museum.
Die neue Dauerausstellung und das Besucherzentrum sollen sich inhaltlich ergänzen.
Titelfoto: Bildmontage: Uwe Meinhold (2)