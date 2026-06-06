Es kommen wieder mehr Touristen nach Sachsen

Kamenz - Sachsens Tourismus erholt sich: In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben mehr Menschen den Freistaat besucht.

Neugierige Gäste auf dem Weg in den Leipziger Zoo - Sachsen hatte im ersten Quartal ein Besucherplus. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Nach vorläufigen Zahlen des Landesstatistikamtes gab es von Januar bis März rund 1,45 Millionen Gästeankünfte - mithin 4,8 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2025. Die Zahl der Übernachtungen stieg demnach um 4,0 Prozent auf rund 3,53 Millionen an.

Der überwiegende Teil der Gäste stammte laut Registratur aus dem Inland. Von denen, die aus dem Ausland nach Sachsen kamen, waren viele aus Polen, Österreich und Tschechien.