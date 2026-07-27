Sachsen bei Touristen immer beliebter: Ein Trend sticht besonders heraus

Dresden - Sachsen hat in diesem Jahr bis Ende Mai mehr Touristen angelockt als im Vorjahreszeitraum.

Vor allem das Camping in Sachsen boomt. © Hendrik Schmidt/dpa

"Die sächsische Tourismusbilanz für die ersten fünf Monate des Jahres 2026 zeigt eine erfreuliche und stabile Aufwärtsentwicklung", sagte Tourismusministerin Barbara Klepsch (CDU) auf Anfrage.

Von Januar bis Mai gab es laut aktueller Statistik mit 2,1 Millionen Ankünften von Gästen ein Plus von 3,4 Prozent und mit 5,1 Millionen Übernachtungen einen Zuwachs von 2,0 Prozent.

Besonders groß war der Zuwachs beim Camping - laut Klepsch ein echter Wachstumstreiber. Das Segment habe mit 274.100 Übernachtungen und einem Zuwachs um 13,4 Prozent einen hervorragenden Start in die Freiluftsaison hingelegt, sagte die Ministerin.

Profitieren konnten von dem Zuwachs die Oberlausitz, die Sächsische Schweiz, das Erzgebirge, Dresden und Leipzig mit mehr Übernachtungen. Das Elbland und das Vogtland verloren hingegen leicht.

In der Region Chemnitz-Zwickau gingen die Übernachtungen um rund 10 Prozent zurück. Diese Entwicklung war nach dem Kulturhauptstadtjahr erwartbar, wie Klepsch sagte.