Europas größte Tierschau, regionale Leckerbissen, smarte Technik: Agra wird zum Branchentreff

Markkleeberg - Sachsen will auf der Landwirtschaftsausstellung Agra in Markkleeberg bei Leipzig vor allem Appetit auf einheimische Nahrungsmittel machen.

Die Agra in Markkleeberg soll wieder zum Branchentreff der Agrar-, Forst und Ernährungswirtschaft werden. © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

"In diesem Jahr wird die Agra wieder zum Treffpunkt von Kulinarik und Innovation. Dabei wird Genießen auf dem Agra-Marktplatz großgeschrieben, der von regionalen Imkern, kleinen Manufakturen bis zu Direktvermarktern die breite Palette an Erzeugern präsentiert", erklärte Thomas Horn, Chef der Wirtschaftsförderung Sachsen.

Die Messe von diesem Donnerstag bis Sonntag gilt als größter Branchentreff der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Ostdeutschland. Nach Angaben der Veranstalter sollen auf rund 110.000 Quadratmetern Fläche die großen Zukunftsthemen der Branche behandelt werden.

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