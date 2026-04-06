Europas größte Tierschau, regionale Leckerbissen, smarte Technik: Agra wird zum Branchentreff
Von Jörg Schurig
Markkleeberg - Sachsen will auf der Landwirtschaftsausstellung Agra in Markkleeberg bei Leipzig vor allem Appetit auf einheimische Nahrungsmittel machen.
"In diesem Jahr wird die Agra wieder zum Treffpunkt von Kulinarik und Innovation. Dabei wird Genießen auf dem Agra-Marktplatz großgeschrieben, der von regionalen Imkern, kleinen Manufakturen bis zu Direktvermarktern die breite Palette an Erzeugern präsentiert", erklärte Thomas Horn, Chef der Wirtschaftsförderung Sachsen.
Die Messe von diesem Donnerstag bis Sonntag gilt als größter Branchentreff der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft in Ostdeutschland. Nach Angaben der Veranstalter sollen auf rund 110.000 Quadratmetern Fläche die großen Zukunftsthemen der Branche behandelt werden.
Aussteller von Landtechnik geben einen Überblick über Innovationen und Maschinenprogramme
nahezu aller Hersteller: Traktoren und Erntemaschinen werden zunehmend autonomer, Künstliche Intelligenz stellt die Vernetzung von Maschinen her.
Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden!
Roboter im Pflanzenbau im Einsatz
Zudem wurde Europas größte Tierschau angekündigt. Agarpolitische Foren sind prominent besetzt, unter anderem mit EU-Agrarkommissar Christophe Hansen. Sachsen will mit einem "Innovationsforum AgriFood" punkten und dabei auch interaktive Workshops anbieten.
Dabei geht es um Themen wie Roboter im Pflanzenbau, Digitalisierung im Obstbau, regionale Vermarktung, die Zukunft des Obst- und Hopfenbaus, Strukturwandel in der Landwirtschaft sowie die Entwicklung von Fachkräften.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa