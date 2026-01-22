Experten in Sorge: Sachsen trocknet immer mehr aus!

Dresden - Trocken, trockener, Sachsen : Der Freistaat leidet unter Wassermangel . 2025 geht erneut als trockener Jahrgang in die Geschichtsbücher ein und als Jahr der Gegensätze.

Trockenheit und Dürren machen der Landwirtschaft zu schaffen. Man setzt auf Bewässerung und pfluglose Bodenbearbeitung, damit wertvoller Mutterboden nicht als Staub verloren geht. © DPA

Im Januar, Juli, Oktober und September gab es zum Teil deutlich mehr Niederschlag als üblich. Schuld daran waren vor allem Starkregenereignisse. Klassischen Landregen, wie viele ihn noch in Erinnerung haben, gibt es dagegen immer seltener. Im Rest des Jahres herrschte viel "Dürre" - vor allem der Dezember war viel, viel zu trocken.

Vergleicht man nun die Niederschlagsmenge des gesamten Jahres mit dem Referenzzeitraum von 1960 bis 1991, so ging die Niederschlagsmenge 2026 um 19 Prozent zurück. Zur Veranschaulichung: Das entspricht etwa einer Menge von 130 Litern pro Quadratmeter.

Das Nass von oben fehlt "unten". Zum zwölften Mal in Folge lagen die Grundwasserstände unter dem vieljährigen Mittel. "Das Grundwasser ist unter Druck. Uns fehlen vor allem die Winterniederschläge", berichtet der Wasserexperte Andy Philipp vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie.

Winterniederschläge (als Regen oder Schnee) sind enorm bedeutsam für die Neubildung von Grundwasser. Ihr Ausbleiben in den vergangenen Jahren ist stark für das aktuelle Defizit verantwortlich. Besserung ist nicht in Sicht: Die anhaltende Trockenheit in diesem Winter wird die Lage wahrscheinlich sogar noch verschärfen.

Das wiederum hat Folgen für Talsperren und Flüsse. In Flüssen und Bächen lagen die Durchflüsse 2026 nur bei 30 bis 70 Prozent des jährlichen Mittelwertes.