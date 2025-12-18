Extremwetter und Insektenbefall: So geht's Sachsens Wäldern

Moritzburg - Sachsens Wälder befinden sich nach wie vor in einem kritischen Zustand. Das beschreibt der diesjährige Waldzustandsbericht auf 52 Seiten. Das Dokument stiftet aber auch Hoffnung.

Blick auf den Wald an der Talsperre Eibenstock. Der dortige Forstbezirk gehört zur waldreichsten Region Sachsens. Er erstreckt sich über das Erzgebirge und das Vogtland. © DPA

Insgesamt 35 Prozent der Laub- und Nadelbäume wiesen eine deutliche Schädigung auf (40 Prozent eine schwache und 25 Prozent keine erkennbare Schädigung). Das stellt eine sehr geringfügige Verbesserung dar.

Lediglich ein Viertel der untersuchten Bäume zeigte keine Schäden - drei Prozent mehr als im Jahr 2024. Ursache für diese hohen Werte und Anstiege sind vor allem die trockene und warme Witterung der vergangenen Jahre, so die Sachsenforst-Experten.

Der mittlere Nadelverlust (gilt als wesentliches Bewertungskriterium) nahm bei der Fichte mit 24,5 Prozent den sechsthöchsten jemals ermittelten Wert ein.

Die langen Phasen von Trockenheit bis Dürre in Kombination mit günstigen Bedingungen für holz- und rindenbrütende Schadinsekten setzten besonders Bäumen in den unteren Berglagen und im Hügelland zu. Rund 71 Prozent aller Fichten weisen eine Schädigung auf.