Richtfest am Karl-May-Museum: Modernes Projekt für 6,5 Millionen

Radebeul - In Radebeul wächst derzeit eines der ambitioniertesten Kulturprojekte der Region. Wo noch vor wenigen Monaten kaum was zu sehen war, prägt nun ein moderner Rohbau für das Areal des Karl-May-Museums. Am Mittwoch wurde dort das traditionelle Richtfest für das 6,5 Millionen Euro teure Projekt gefeiert.

Der Neubau soll für den nötigen Platz sorgen. © Eric Münch

Seit dem Baubeginn am 7. Juli liegt der Neubau voll im Plan. Nach dem Spatenstich im Juni und der Grundsteinlegung am 10. Oktober markiert das Richtfest nun den dritten großen Meilenstein in diesem Jahr.

Der Radebeuler Baubürgermeister Jörg Müller (62, parteilos) räumt ein, dass es viele Diskussionen gab, betont aber den Mehrwert des Projekts: "Warum baut Radebeul ein Museum für einen toten Schriftsteller - diese Frage habe ich dieses Jahr oft gehört."

Für ihn sei klar: Karl May ist viel mehr, der Neubau schaffe dringend benötigten Raum, moderne Büros für die Museumsmitarbeiter und einen trockenen Übergang zur Villa Bärenfett.

Museums-Geschäftsführer Volkmar Kunze (71) zeigt sich bewegt vom Baufortschritt: "Wir sind gefühlt schon hundertmal durch alle Räume gegangen. Dieser Dank gebührt vor allem den Bauleuten."