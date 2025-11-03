Fahrschul-Chef aus Ostsachsen jagt dreiste Diebe: Wer hat meinen Anhänger geklaut?

Leutersdorf - Das muss doch auffallen! Mitten am Tage klauten Diebe den Anhänger der "Fahrschule Dreiländereck" in Leutersdorf (bei Zittau). Nun fehlt den Fahrlehrern nicht nur ein Werbeträger.

Fahrschul-Chef Sebastian Märtz (45) ärgert sich über den dreisten Klau. © Rafael Sampedro

Fahrschul-Chef Sebastian Märtz (45) ist frustriert: "Wir stellen ihn immer auf dem Diska-Parkplatz ab", sagt er zu TAG24.

"Von dort aus können wir besser mit den Schülern starten." Denn der auffällig schwarz-rot-weiße Zweiachser steht dort nicht zur Reklame: "Bei uns machen viele ihren BE-Führerschein", erklärt der Fahrlehrer. "Zum Beispiel, wenn sie sich einen größeren Anhänger angeschafft haben."

Da kommt der Diebstahl gerade ziemlich ungelegen. "Jetzt wird sich unter den Kollegen der anderen Fahrschulen ausgeholfen", so Märtz. "Aber ich denke, wir müssen wohl bald einen neuen Anhänger anschaffen. Allerdings müssen wir erst mal warten, was die Versicherung sagt."

Der Anhänger verschwand am Sonntag zwischen 9.30 und 16.30 Uhr, hatte beim Verschwinden noch das Nummernschild "ZI-II 2000".